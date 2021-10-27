Сильний Дмитро Гордон показав, як відтискається з дружиною на спині

Сильний Дмитро Гордон показав, як відтискається з дружиною на спині

Ведучий подякував всім за привітання.

Український ведучий та журналіст Дмитро Гордон потішив прихильників новим кумедним фото.

На стоірнці в Instagram знаменитість розмістив світлину, на якій зазнімкований під час відтискання від підлоги. У цей момент в халаті та шкарпетках на спині Гордона сидить його дружина Олеся Бацман.

instagram.com/gordondmytro

Позаду них видніються численні букети з квітів та величезні кульки. Цим постом журналіст подякував усім прихильникам за привітання з днем народження, який Гордон відсвяткував 21 жовтня. Зазначимо, що ведучому виповнилось 54 роки.

instagram.com/gordondmytro

" За тисячі привітань з днем народження та квіти велике дякую. Постараюся виправдати", - підписав кадри ведучий.

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