Скандальная звезда "Школы" Василенко сошлась с российским рэпером

Скандальная украинская актриса Лиза Василенко, которая прославилась благодаря роли в сериале "Школа", сошлась с российским рэпером Моргенштерном.

Об этом стало известно в День влюбленных, когда не менее скандальный исполнитель посвятил артистке пост в Instagram. Моргенштерн показал их совместные фотографии, а также поблагодарил актрису за то, что она превращает его жизнь в кино.

Лиза Василенко и Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Лиза Василенко оценила пост рэпера и оставила в комментариях смайлики в виде красных сердец. Таким образом парочка объявила, что после разрыва снова вместе. Правда, намеки на восстановление отношений рэпер и актриса делали еще в конце января, когда Лиза опубликовала фото, где виднелась рука скандального исполнителя.

Лиза Василенко и Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Отметим, об отношениях Василенко и Моргенштерна стало известно в мае прошлого года. Рэпер говорил, что между ними все серьезно, а актриса стала его "настоящей любовью". Уже в октябре того же года стало известно, что они не вместе, но парочка снова сошлась.

Лиза Василенко и Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Напомним, Лиза Василенко до полномасштабной жила и работала в России, за что ее не раз критиковали украинцы. Актриса же, в свою очередь, называла украинских патриотов "тупыми" и заявляла, что "лучше сдохнуть в РФ, чем в Украине".

Однако после начала российского вторжения мнение Василенко изменилось. Артистка извинилась за свои ошибки, выходила в России на антивоенные митинги, а впоследствии сбежала из страны-агрессора и поселилась за границей.

Что касается Моргенштерна, то в начале полномасштабной войны он выступил против кровавой политики путина. Рэпер даже выпустил антивоенный трек. Однако из-за такой позиции исполнителя в РФ признали "иноагентом".

Читайте также: