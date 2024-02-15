Скандальна зірка "Школи" Василенко зійшлася з російським репером

Скандальна українська акторка Ліза Василенко, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Школа", зійшлася з російським репером Моргенштерном.

Про це стало відомо в День закоханих, коли не менш скандальний виконавець присвятив артистці допис в Instagram. Моргенштерн показав їхні спільні світлини, а також подякував акторці за те, що вона перетворює його життя в кіно.

Ліза Василенко та Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Ліза Василенко оцінила допис репера та залишила у коментарях смайлики у вигляді червоних сердець. Таким чином парочка оголосила, що після розриву знову разом. Щоправда, натяки на відновлення стосунків репер та акторка робили ще наприкінці січня, коли Ліза опублікувала фото, де виднілася рука скандального виконавця.

Ліза Василенко та Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Зазначимо, про стосунки Василенко та Моргенштерна стало відомо у травні минулого року. Репер говорив, що між ними все серйозно, а акторка стала його "справжнім коханням". Вже у жовтні того ж року стало відомо, що вони не разом, але парочка таки зійшлася знову.

Ліза Василенко і Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Нагадаємо, Ліза Василенко до повномасштабної жила та працювала в Росії, за що її неодноразово критикували українці. Акторка ж, своєю чергою, називала українських патріотів "тупими" та заявляла, що "краще здохнути в РФ, ніж в Україні".

Однак після початку російського вторгнення думка Василенко змінилася. Артистка перепросила за свої помилки, виходила в Росії на антивоєнні мітинги, а згодом втекла з країни-агресорки та оселилася за кордоном.

Що ж стосується Моргенштерна, то на початку повномасштабної війни він виступив проти кривавої політики путіна. Репер навіть випустив антивоєнний трек. Однак через таку позицію виконавця в РФ визнали "іноагентом".

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