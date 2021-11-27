Слава Каминская в слезах назвала причину смерти отца

Артистка сожалеет, что раньше не общалась с ним.

Известная украинская певица Слава Каминская в мае в этом году потеряла отца.

Артистка много лет не общалась с родным человеком, поскольку, когда была маленькой, родители развелись со скандалом. Впрочем, 31 декабря в прошлом году они все же нашли общий язык и начали тесно общаться. Но уже в начале февраля стало известно, что у Виталия Кузнецова онкозаболевание. Как рассказала исполнительница в программе "Слава+", у папы был рак мозга. Преодолеть опухоль не помогла даже операция и мужчина очень быстро "сгорел".

Слава Каминская с папой / instagram.com/babaslavka

Слава поделилась, что в последний раз поговорила с родным человеком перед его операцией.

"Он мне сказал тогда, что очень боится, что станет овощем. После операции он уже нормально не функционировал", – рассказала певица со слезами на глазах.

Слава Каминская с папой / instagram.com/babaslavka

Больше всего Каминская сожалеет о том, что не смогла попрощаться с отцом.

"Я очень жалею, что не нашла время и не поехала в Одессу перед его смертью, что не увидела его. Я была на похоронах. Я слишком мало времени провела с ним, когда мы снова появились друг у друга. Я не звонила. Оно всегда, когда теряешь, начинаешь понимать… Дети до сих пор не знают. Дедушка в рейсе", – поделилась артистка.

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