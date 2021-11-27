Слава Камінська у сльозах назвала причину смерті батька

Артистка шкодує, що раніше не спілкувалася з ним.

Відома українська співачка Слава Камінська у травні цього року втратила батька.

Артистка багато років не спілкувалась з рідною людиною, оскільки, коли була маленькою, батьки розлучилися зі скандалом. Втім, 31 грудня минулого року вони все ж порозумілися і почали тісно спілкуватися. Але вже на початку лютого стало відомо, що у Віталія Кузнєцова онкозахворювання. Як розповіла виконавиця у програмі "Слава +", у тата був рак мозку. Здолати пухлину не допомогла навіть операція і чоловік дуже швидко "згорів".

Слава Камінська з татом / instagram.com/babaslavka

Слава поділилася, що востаннє поговорила з рідною людиною перед його операцією.

"Він мені сказав тоді, що дуже боїться, що стане овочем. Після операції він вже нормально не функціонував", – розповіла співачка зі сльозами на очах.

Слава Камінська з татом / instagram.com/babaslavka

Найбільше Камінська жалкує про те, що не змогла попрощатися з батьком.

"Я дуже шкодую, що не знайшла час і не поїхала в Одесу перед його смертю, що не побачила його. Я була на похороні. Я надто мало часу провела з ним, коли ми знову з'явились одне в одного. Я не телефонувала. Воно ж завжди, коли втрачаєш, починаєш розуміти… Діти досі не знають. Дідусь в рейсі", – поділилася артистка.

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