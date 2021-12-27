Смешные Алина Гросу с бойфрендом показали, как дома украшали елку

Пара поделилась атмосферным видео.

Украинская певица Алина Гросу вместе с бойфрендом, российским актером Романом Полянским, активно готовятся к Новому году.

Так, пара на днях дома установила елку и украсила ее. Об этом Алина рассказала на странице в Instagram. Чтобы поднять поклонникам настроение, Гросу поделилась с фанами забавным видео, на котором они с Романом сосредоточенно наряжают новогоднее дерево.

"Наконец-то и у нас стоит елка. Итак, новогоднее настроение дома обеспечено", — подписала ролик артистка.

Интересно, что украшали елку влюбленные в family look – оба были одеты в красные гольфы с изображением оленей. В свою очередь, поклонники звездной пары выразили свое восхищение ею: "Какое теплое видео! Вы прекрасная пара", "Как прекрасно видеть вас такими искренними", "Можно смотреть вечно, суперовые", "Вы очень красивая пара, приятно посмотреть на вас с Алинкой".

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