Солист Kalush похвастался 21-летней девушкой-красавицей

Олег Псюк показал, как провел досуг с возлюбленной.

Лидер групп Kalush и Kalush Orchestra Олег Псюк рассказал, как на днях прошел его досуг.

Так, артист хорошо провел время в компании своей возлюбленной Александры. Пара сначала посетила ресторан, а затем сходила в кино на ленту "Смерть на Ниле". "Немного затянут, но более или менее", — оставил отзыв о картине Псюк.

Но фанам, которых немало прибавилось у Kalush после участия в нацотборе на "Евровидение-2022", было более интересно узнать, кому же принадлежит сердце Псюка. Как выяснилось, избранницу певца зовут Александра Билобров. Ей 21 год. С ней артист познакомился в марте прошлого года.

Олег Псюк с девушкой / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Пара очень любит друг друга. Так, Александра посвящает бойфренду романтические посты в Instagram.

Олег Псюк с девушкой / instagram.com/bilobrov_oleksandra

"С появлением тебя в моей жизни все стало иначе...спокойнее, увереннее и с мыслью: "Ну, наконец-то я тебя нашла". Горжусь твоими достижениями, творчеством, талантом и умением убеждать (ты знаешь о чем я). Да и вообще твоими взглядами на жизнь, стремлением к лучшему, супер заряженными мечтами и целями… Ты вдохновляешь и мотивируешь каждого кто рядом с тобой, стал авторитетом для многих людей из-за своего трудолюбия и не только… Хочу, чтобы ты знал, чтобы ты не делал или где бы ты ни был — всегда буду рядом, поддерживать и заботиться", — написала Александра.

А Псюк даже во время одного из своих концертов вывел любимую на сцену и попросил зрителей громко поздравить ее с днем рождения.

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Отметим, что после дисквалификации Alina Pash именно Kalush Orchestra, как серебряным призерам нацотбора, предложили в этом году представить Украину на "Евровидении-2022". 18 февраля станет официально известно, согласился ли коллектив на предложение.

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