Солист OneRepublic собрался ехать с концертами в Россию и расхвалил россиян

Коллектив должен был выступить в РФ в мае прошлого года, однако отменил концерт.

Солист американской группы OneRepublic Райан Теддер оскандалился заявлением, что после завершения войны поедет с концертами в Россию.

Соответствующее заявление музыкант сделал в Twitter. Райан заявил, что после завершения войны OneRepublic выступит в России. Также музыкант убежден, что в стране-агрессоре всегда жили замечательные люди.

"Мы надеемся, что когда весь этот хаос утихнет, мы сможем сыграть концерт для россиян снова – мы были вынуждены отменить наши последние несколько концертов в прошлом году. Люди там всегда были замечательными, политика и война – это плохо", — написал Райан.

Пост в Twitter Райана Теддера / Фото: из соцсетей

Впрочем, впоследствии певец удалил свой скандальный пост. Причиной этому стали травля в Сети и объяснение, что Россия напала на Украину, убивает невинных людей и обстреливает украинские города. Между тем многие россияне поддерживают вторжение РФ в независимую страну.

Тем временем, Теддер пожаловался, что в Twitter его захейтили за пророссийские высказывания. Исполнитель заявил, что не зависит от чьего-либо мнения, но все равно сделает так, как считает нужным.

"Причина, почему я ушел из Twitter много лет назад... Независимо от вашего мнения или утверждения – половина людей ненавидит это, половина любит это. До свидания", — возмутился певец.

Пост в Twitter Райана Теддера / Фото: из соцсетей

Напомним, в прошлом году группа OneRepublic поддержала Украину. Музыканты отменили планируемое в России выступление, а также на своем концерте разворачивали украинский флаг.

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