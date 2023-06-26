Собаки-саперы, подарены миллиардером киевским кинологам, показывают невероятные результаты

Они разминируют освобожденную от рашистов территорию не хуже людей. Собаки, подаренные полиции Киевщины полгода назад, сыном миллиардера — Говардом Баффетом, уже непросто научились искать взрывчатку, задерживать преступников и диверсантов, но успели побывать на боевых выездах на деоккупированной Херсонщине, говорится в ТСН.

Бельгийская овчарка малинуа по прозвищу "Ибра" приехала в Украину только осенью. Она стала 20 собакой, подаренной полиции Киевщины от фонда Говарда Баффета. Тогда кинологи пообещали сыну миллиардера, что ими еще все будут гордиться. Прошло всего полгода и четырехлапый сапер "Ибра" не подвел, он безошибочно находит взрывчатку. "Когда находит, он замирает, а иногда может передними лапками танцевать, но мордашкой находится в месте, где лежит взрывчатка", — рассказывает кинолог.

Собаки, подаренные полиции Киевщины полгода назад, сыном миллиардера – Говардом Баффетом

Руководитель полиции Киевщины говорит, что такие собаки уже могут и преступников задерживать и дежурить на блок-постах и конвоировать осужденных, но сейчас — гуманитарное разминирование в приоритете. “Понимаем, что этой работы будет еще очень много, потому что Вооруженные силы и другие силы обороны будут освобождать наши территории и нашим кинологам предстоит очень много работы. Поэтому наши кинологи в составе сводного отряда только вернулись из Херсона, где оказывали помощь”, — отмечает руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

Кинологиня Елена со своим верным другом, по сути украинское прозвище "Пан", помогала разминировать деоккупированную Херсонщину. “Первые там идут взрывотехники. А вслед за ними идем уже мы и если есть какой-то объект, предмет, который они не могут осмотреть, например металлический сейф, металлодетектор его не возьмешь, потому что ясно, что он будет весь пищать, тогда применяется служебные собаки”, — рассказывает она.

Служебные собаки, на службе – коллеги, дома – это уже члены семьи. Потому что большинство из этих собачек живут не в кинологических центрах, а со своими наставниками. С Евгением живут пятеро. "У меня дома 5 собак… Нормально все, все дружат, нет плохих собак, есть плохие кинологи", — убеждает он.

Но плохих кинологов в полицию не берут, говорит руководитель полиции Киевской области. Сегодня их кинологический центр полностью укомплектован. Более того, в планах — построить еще одно, но большое, всеукраинское значение, тоже за средства, того же Гаварда Баффета. Ведь впереди месяцы, а может и годы разминирование деоккупированных территорий.

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