Сын Егора Крутоголова попал в ДТП: парня госпитализировали в больницу

Авария случилась в Италии.

Сын известного украинского актера и телеведущего Егора Крутоголова попал в ДТП.

В общем, Лев занимается картингом. Парень был в Италии на соревнованиях. Лев попал в аварию. Об этом в своем Facebook сообщил артист.

"Должен сообщить, что Лев попал в аварию во время субботней отборочной гонки на трассе SouthGarda в Италии. Одного из участников развернуло против движения, и Лев не смог избежать контакта, в результате чего перепрыгнул через машину соперника и перевернулся", — сообщил Крутоголов.

Сын Егора Крутоголова / instagram.com/dizelmano

К слову, Льва сразу же госпитализировали в ближайшую больницу. Позже сына актера вертолетом доставили в другую клинику. Сейчас состояние парня стабильное, внешних повреждений нет, но есть ушибы внутренних органов.

"Двое суток он провел в палате интенсивной терапии, ему сделали все необходимые процедуры и обследовали. Сейчас его переводят в обычную палату", — поделился актер.

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