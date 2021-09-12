Александра Зарицкая шокировала шпагатом и колесом в прямом эфире "Танцев со звездами"

Певица и ее партнер исполнили бродвей.

Во втором прямом эфире шоу "Танцы со звездами" первой вышла на паркет пара Александры Зарицкой и Юрия Мешкова.

После ошеломляющего обращения бывшего солистки группы KAZKA, звезда и ее партнер станцевали на паркете бродвей. Артистка преобразилась в образ соблазнительной Мэрилин Монро. Во время выступления исполнительница ошеломила зрителей, сделав шпагат и колесо.

Свой танец Саша посвятила всем, кто ищет настоящую любовь. Звезда хочет доказать, что любовь начинается с себя.

Со своей стороны, судьи неоднозначно оценили номер. Так, они и похвалили, и покритиковали певицу.

"Ты настоящий бриллиант нашего шоу, хочу, чтобы ты об этом помнила. Но по поводу эмоций, не забывай, пожалуйста, ритм, потому что ты вела себя более уверенно, чем некоторые профессионалы в этом сезоне. И да, на кураже, забыла о ногах и ритмах. Я уже понимаю, что виноват бывший, но, в следующий раз имей в виду", — отметил Влад Яма.

Екатерина Кухар заявила, что Александра очень смело примерила образ секс-символа Монро и добавила, что ей очень идет. Впрочем, сегодня балерина ожидала от пары большего.

"Вас назвали богиней паркета. Это может быть, честно. В этом сезоне, в течение нескольких недель это может быть и вы действительно себя так представите, потому что все к этому идет. Но не сегодня. Постановка была идеальной, но очень быстрый темп. Мне кажется, что немного не успели", — добавил Макс Чмерковский.

В результате, выступление оценили в 16 баллов.

Напомним, жена Чмерковского назвала мужа сексуальным судьей. Женщина гордится своим мужем.

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