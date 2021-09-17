Тимур Мирошниченко получил награду "Тато року 2021"

Маричка Падалко вместе со Святославом Гринчуком пришли на мероприятие, как пара.

14 сентября в Киеве состоялась церемония награждения всеукраинской премии "Тато року 2021", ведущими мероприятия стали звезды 1+1 — Святослав Гринчук и Маричка Падалко.

Святослав Гринчук и Маричка Падалко / пресс-служба канала "1+1"

Звездных пап выбирали в девяти номинациях.

Победителей в каждой категории в течение месяца выбирали все желающие, а также экспертное жюри. По результатам голосования в номинации "Тато-блогер" победил ведущий 1+1 Тимур Мирошниченко, который вместе с женой Инной, воспитывает 3-летнюю дочь Мию и полуторагодовалого сына Марко.

Телеведущий признался, что впервые получил подобную награду.

"Если подумать о всех наградах, которые когда-либо получал, то эта действительно самая важная, ведь посвящена детям. Когда узнал, что номинирован — было приятно, ведь отметили, что я много времени уделяю своим детям. Делаю много вещей, которые некоторые считают не мужской работой. Я отец, который и обед приготовит, и погуляет, и подгузник сменит, и спать вложит. Могу все. Когда еще и победил — на сердце была искренняя, большая радость ", — рассказал о своих впечатлениях Мирошниченко.

Через рабочий график ведущий не смог лично получить награду, на церемонию пришла жена Инна. Со сцены она рассказала, что именно Тимур почти ежедневно собирает сына и дочь в садики. И справляется с этим на отлично.

Жена Тимура Мирошниченко / instagram.com/timur.miroshnychenko

Кстати, ведущие ТСН Святослав Гринчук и Маричка Падалко появились на мероприятии как телепара.

Святослав Гринчук и Маричка Падалко / пресс-служба канала "1+1"

Отметим, что в 2019 году в этой номинации победил муж Катерины Осадчей — известный продюсер, ведущий и актер Юрий Горбунов.

Напомним, недавно Тимур Мирошниченко показал свою маму. Они приготовили любимое блюдо многих украинцев — вареники с вишнями.

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