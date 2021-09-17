Тимур Мірошниченко отримав нагороду "Тато року 2021"

Марічка Падалко разом зі Святославом Гринчуком прийшли на захід, як пара.

14 вересня у Києві відбулась церемонія нагородження всеукраїнської премії "Тато року 2021", ведучими заходу стали зірки 1+1 - Святослав Гринчук та Марічка Падалко.

Святослав Гринчук та Марічка Падалко / пресслужба каналу "1+1"

Зіркових татусів відзначили у дев'яти номінаціях.

Переможців у кожній категорії протягом місяця обирали всі охочі, а також експертне журі. За результатами голосування у номінації "Тато-блогер" переміг ведучий 1+1 Тимур Мірошниченко, який разом з дружиною Інною, виховує 3-річну доньку Мію та півторарічного сина Марко.

Телеведучий зізнався, що вперше отримав подібну нагороду.

"Якщо подумати про всі нагороди, які коли-небудь отримував, то ця дійсно найголовніша, адже присвячена дітям. Коли дізнався, що номінований – було приємно, адже відзначили, що я багато часу приділяю своїм діткам. Роблю багато речей, які деякі вважають не чоловічою роботою. Я татко, який і обід приготує, і погуляє, і підгузок переодягне, і спати вкладе. Можу все. Коли ще й переміг – на серці була щира, велика радість", - розповів про свої враження Мірошниченко.

Через робочий графік ведучий не зміг особисто отримати нагороду, на церемонію завітала дружина Інна. Зі сцени вона розповіла, що саме Тимур майже щодня збирає сина та дочку до садочків. І справляється з цим на відмінно.

Дружина Тимура Мірошниченка / instagram.com/timur.miroshnychenko

До речі, ведучі ТСН Святослав Гринчук та Марічка Падалко з'явились на заході як телепара.

Святослав Гринчук та Марічка Падалко / пресслужба каналу "1+1"

Зазначимо, що у 2019 році у цій номінації переміг чоловік Катерини Осадчої – відомий продюсер, ведучий та актор Юрій Горбунов.

Нагадаємо, нещодавно Тимур Мірошниченко показав свою маму. Вони приготували улюблену страву багатьох українців – вареники з вишнями.

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