У Миколаївській області водій заднім колесом наїхав на дитину

Хлопчик отримав травми.
Сьогодні, 17 вересня, у місті Вознесенськ 38-річний водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, наїхав заднім колесом на ногу 13-річному хлопчикові.
Про це повідомили у поліції.
У результаті дитина доправлена до медичного закладу. Подію кваліфіковано, попередньо за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Слідчі встановлюють усі обставини та причини ДТП.
Раніше стало відомо, що до лікарні з травмами потрапив хлопчик після конфлікту з однокласниками.