У Миколаївській області водій заднім колесом наїхав на дитину

У Миколаївській області водій заднім колесом наїхав на дитину

Хлопчик отримав травми.

Сьогодні, 17 вересня, у місті Вознесенськ 38-річний водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, наїхав заднім колесом на ногу 13-річному хлопчикові.

Про це повідомили у поліції.

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У результаті дитина доправлена до медичного закладу. Подію кваліфіковано, попередньо за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Слідчі встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Раніше стало відомо, що до лікарні з травмами потрапив хлопчик після конфлікту з однокласниками.

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