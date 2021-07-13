У Даши Квитковой начались роды

В блогерши отошли воды.

У беременной жены ведущего Никиты Добрынина — Даши Квитковой начались роды.

Об этом блогерша написала на странице Instagram 2 часа назад. Любимая ведущего поделилась, что воды отошли 12 июля около 23:00. А сообщение она подготовила по дороге в роддом.

"У нас очень пунктуальный мальчик! Отошли воды, мы выехали в роддом. Попытка номер два. Вдох и выдох. Мчим на самую главную встречу в нашей жизни", — сообщила девушка.

instagram.com/kvittkova

В комментариях фолловеры поддержали красавицу и пожелали легких родов.

Заметим, 10 июля в Квитковой начались схватки. Будущая мама отправилась в роддом, впрочем, оказалось, что схватки были тренировочные.

Напомним, ранее Даша Квиткова поделилась, как часто занимается сексом с Добрыниным. Блогерша поделилась пикантными подробностями.

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