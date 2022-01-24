Участницей "Голосу країни-12" стала крестница Виктора Павлика

Артист узнал на шоу свою крестницу.
Украинский певец Виктор Павлик поделился интересными новостями.
Оказывается, участницей "Голосу країни-12" стала крестница певца – Елена Чукаленко. Об этом у своем Instagram рассказал артист и опубликовал архивные фото.
На первом снимке совсем молодой артист держал на руках маленькую Елену. Также звезда показал кадры со свадьбы своей крестницы.
К слову, Елена Чукаленко пришла на "слепые прослушивания" и спела композицию Тины Кароль и Юлии Саниной — "Вільна". У крестницы Павлика отличные вокальные способности. Елене удалось развернуть все тренерские кресла.
Впрочем, перспективная артистка решила продолжить борьбу за победу в шоу в команде Оли Поляковой.
Смотрите каждое воскресенье в 21:00 на канале 1+1 новые выпуски главного вокального шоу "Голос країни-12".
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