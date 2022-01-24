Участницей "Голосу країни-12" стала крестница Виктора Павлика

Артист узнал на шоу свою крестницу.

Украинский певец Виктор Павлик поделился интересными новостями.

Оказывается, участницей "Голосу країни-12" стала крестница певца – Елена Чукаленко. Об этом у своем Instagram рассказал артист и опубликовал архивные фото.

Елена Чукаленко / instagram.com/viktorpavlik

На первом снимке совсем молодой артист держал на руках маленькую Елену. Также звезда показал кадры со свадьбы своей крестницы.

Виктор Павлик и Елена Чукаленко / instagram.com/viktorpavlik

К слову, Елена Чукаленко пришла на "слепые прослушивания" и спела композицию Тины Кароль и Юлии Саниной — "Вільна". У крестницы Павлика отличные вокальные способности. Елене удалось развернуть все тренерские кресла.

Елена Чукаленко / скриншот с видео

Впрочем, перспективная артистка решила продолжить борьбу за победу в шоу в команде Оли Поляковой.

Смотрите каждое воскресенье в 21:00 на канале 1+1 новые выпуски главного вокального шоу "Голос країни-12".

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