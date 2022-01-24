Учасницею "Голосу країни-12" стала похресниця Віктора Павліка

Артист впізнав на шоу свою похресницю.

Український співак Віктор Павлік поділився цікавими новинами.

Виявляється, учасницею "Голосу країни-12" стала похресниця співака - Олена Чукаленко. Про це у своєму Instagram розповів артист та опублікував архівні фото.

Олена Чукаленко / instagram.com/viktorpavlik

На першому знімку ще зовсім молодий артист тримав на руках маленьку Олену. Також зірка показав кадри з весілля своєї похресниці.

Віктор Павлік та Олена Чукаленко / instagram.com/viktorpavlik

До слова, Олена Чукаленко прийшла на "сліпі прослуховування" та заспівала композицію Тіни Кароль та Юлії Саніної – "Вільна". Так, похресниця Павліка має чудові вокальні здібності. Олені вдалося розвернути усі тренерські крісла.

Олена Чукаленко / скриншот з відео

Втім, перспективна артистка вирішила продовжити боротися за перемогу у шоу в команді Олі Полякової.

Дивіться щонеділі о 21:00 на каналі 1+1 нові випуски головного вокального шоу "Голос країни-12".

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