Учасницею "Голосу країни-12" стала похресниця Віктора Павліка

Артист впізнав на шоу свою похресницю.
Український співак Віктор Павлік поділився цікавими новинами.
Виявляється, учасницею "Голосу країни-12" стала похресниця співака - Олена Чукаленко. Про це у своєму Instagram розповів артист та опублікував архівні фото.
На першому знімку ще зовсім молодий артист тримав на руках маленьку Олену. Також зірка показав кадри з весілля своєї похресниці.
До слова, Олена Чукаленко прийшла на "сліпі прослуховування" та заспівала композицію Тіни Кароль та Юлії Саніної – "Вільна". Так, похресниця Павліка має чудові вокальні здібності. Олені вдалося розвернути усі тренерські крісла.
Втім, перспективна артистка вирішила продовжити боротися за перемогу у шоу в команді Олі Полякової.
Дивіться щонеділі о 21:00 на каналі 1+1 нові випуски головного вокального шоу "Голос країни-12".
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