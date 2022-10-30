Участники "Голосу країни-12" рассказали, как собирают деньги для ВСУ

В дуэте на сцене "Голосу країни-12" выступили подопечные Потапа – Юлия Штоля и Михаил Герасимчук.

Перед своим номером музыканты рассказали, как помогают Украине. В частности, Михаил собирает деньги для украинских защитников, когда дает импровизированные выступления на улицах своего города.

Михаил Герасимчук

"Благодаря пению у меня есть возможность помогать ВСУ, собирая средства на улицах родного города, расположенного в 40 километрах от боевых действий, и поднимать дух наших героев в госпиталях. Эти ребята — воины, с нереальной волей, жаждой жизни и бесконечным позитивом. Смотря на них, я не мог позволить себе остановиться и наконец-то наши голоса будут услышаны", — признался Михаил.

Юлия, в свою очередь, продолжает работать в ресторане. В начале войны заведение стало убежищем для переселенцев. Также на кухне ресторана готовили еду для защитников. Сейчас же заведение продолжает работать. Юлия рассказала, что каждый вечер они собирают средства для ВСУ.

Юлия Штоля

"В начале войны он (ред. – ресторан, где работает Юлия) стал прибежищем для беженцев, а также кухней для наших защитников. Сейчас мы возобновили работу, потому что мы понимаем, что людям нужна эмоциональная зарядка. У нас есть такой замечательный ящик, в которую мы каждый вечер собираем средства для наших защитников, а также мы купили два тепловизора. Раньше я мечтала петь на большой сцене, а сейчас для меня цель помогать нашим защитникам", — отметила Юлия.

На сцене "Голосу країни-12" участники в дуэте исполнили композицию The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling. Тренер Потап отд предпочтение Михаилу Герасимчуку.

Однако и Юлия не покинула шоу. Народные тренеры Александра Зарицкая и Андрей Мацола забрали девушку в команду "Второго шанса".

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