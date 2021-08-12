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Украинка с двухметровыми волосами топлесс попозировала на лужайке

Украинка с двухметровыми волосами топлесс попозировала на лужайке

Украинка с двухметровым волосами Алена Кравченко / instagram.com/alona__kravchenko

Алену Кравченко из Одессы называют украинской Рапунцель.

Украинская модель Алена Кравченко известна своим длинным волосами.

Одесситка отрастила натуральные белокурые пряди длиной почти два метра, чем изрядно гордится. Девушка радует фолловеров в Instagram своими снимками и нередко устраивает откровенные фотосеты. Так, недавно Алена показала фотографию, на которой появилась топлесс, сидя на лужайке в черных трусиках.

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Алена Кравченко топлес на поляне / © instagram.com/alona__kravchenko
Алена Кравченко топлес на поляне / instagram.com/alona__kravchenko

На фотоблог 36-летней украинской Рапунцель подписалось более 76 тысячи фолловеров. В нем Кравченко рассказывает, в частности, об уходе за волосами. Как оказалось, она не стрижет шевелюру 30 лет, а на мытье головы ей нужно потратить час, поэтому делает это она один раз в неделю.

Украинка с двухметровым волосами Алена Кравченко / © instagram.com/alona__kravchenko
Украинка с двухметровым волосами Алена Кравченко / instagram.com/alona__kravchenko

"Волосы лежат на полу... Конечно, я не могу ходить по улице с распущенными волосами — они будут подметать асфальт. Чтобы видно было длину и она была комфортной, я одеваю обувь на высоких каблуках и поднимаю высоко хвост", — делится красавица.

Украинка с двухметровым волосами в бикини / © instagram.com/alona__kravchenko
Украинка с двухметровым волосами в бикини / instagram.com/alona__kravchenko
Алена Кравченко / © instagram.com/alona__kravchenko
Алена Кравченко / instagram.com/alona__kravchenko

Отрезать пряди Алена не планирует, поскольку считает свои волосы уникальными. Когда девушка распускает их — не остается незамеченной и привлекает восхищенные взгляды прохожих.

Украинка с двухметровым волосами Алена Кравченко / © instagram.com/alona__kravchenko
Украинка с двухметровым волосами Алена Кравченко / instagram.com/alona__kravchenko

В комментариях под фотографиями модели ошеломленные пользователи не устают засыпать ее комплиментами. В основном, на Алену подписаны иностранцы.

  • Вау! Ты красивая и сексуальная!
  • Волосы невероятные
  • Фантастическая красота
  • Ого! Потрясающе

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