Разрисованный поезд "ГогольFest" совершит путешествие шестью городами

Художники уже подготовили вагоны в путь.

Организаторы фестиваля "Гогольфест" показали журналистам, как будет выглядеть в этом году «Гогольтрейн».

Об этом сообщает корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак.

Это специальный поезд, который будет возить гостей фестиваля в разные уголки Украины. Ранее «Гогольфест» происходил только в столице, но три года назад художественное мероприятие начали проводить в регионах. И вот — первой остановкой поезда в этом году будет Одесса. Там в субботу стартует Одесский международный кинофестиваль.

Художники сейчас разрисовывают семь вагонов «Гогольтрейна». Один из них посвящен недавно умершему директору Одесского художественного музея Александру Ройтбурду.

В Одессу проезд отправится уже завтра. А в целом «Гогольтрейн» 2021 побывает в шести городах — Одессе, Львове, Днепре, Каменец-Подольском, Харькове и Херсоне.

Билеты на этот фестивальный поезд можно приобрести на сайте «Гогольфесту». А в следующем году организаторы фестиваля планируют экспансию в Европу.

«Вот так вот масштабно. Шесть городов — это как артерия, которая объединяет страну. На следующий год мы планируем экспансию в Европу, мы планируем сделать «Гогольтрейн» в Мюнхен через Варшаву туда и обратно — через Прагу, Братиславу, Будапешт и сюда», — отмечает Влад Троицкий.

Новости Украины: как будет выглядеть Гоголь Train в этом году и в каком городе будет первая остановка

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