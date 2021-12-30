Умер актер из сериала "Каменская" Владимир Поночевный

В последнее время артист тяжело болел.

Умер известный советский и белорусский актер, который снимался в сериале "Каменска", Владимир Поночевный.

Артиста не стало 29 декабря. Владимиру Федоровичу было 82 года, сообщается на сайте "Кино-театр.ру".

Известно, что актер недавно перенес тяжелую форму коронавируса. Причиной смерти Поночевного стали последствия перенесенной болезни.

Умер Владимир Поночевный / kino-teatr.ru

Отметим, Владимир Поночевный – известный актер. Зрители запомнили его благодаря ролям в таких картинах, как "Внимание! В городе волшебник!", "Последняя ночь в раю", "Сыновья уходят в бой", "Руины стреляют…", "Государственная граница", "Время выбрало нас ", "Каменская-1", "Полосатое счастье".

Также Поночевный работал режиссером.

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