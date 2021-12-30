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Помер актор із серіалу "Каменська" Володимир Поночевний

Помер актор із серіалу "Каменська" Володимир Поночевний

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Помер актор із серіалу "Каменська" Володимир Поночевний

Помер Володимир Поночевний / kino-teatr.ru

Останнім часом артист тяжко хворів.

Помер відомий радянський та білоруський актор, який знімався в серіалі "Каменська",  Володимир Поночевний.

Артиста не стало 29 грудня. Володимиру Федоровичу було 82 роки, повідомляється на сайті "Кино-театр.ру".

Відомо, що актор нещодавно переніс тяжку форму коронавірусу. Причиною смерті Поночевного стали наслідки перенесеної хвороби.

Помер Володимир Поночевний / © kino-teatr.ru
Помер Володимир Поночевний / kino-teatr.ru

Зазначимо, Володимир Поночевний – відомий актор. Глядачі запам'ятали його завдяки ролям у таких картинах, як "Увага! У місті чарівник!", "Остання ніч у раю", "Сини йдуть у бій", "Руїни стріляють…", "Державний кордон", "Час вибрав нас", "Каменська-1", "Смугасте щастя".

Також Поночевний працював режисером.

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