Умерла сестра звезды "Шерлока" Бенедикта Камбербэтча: причина смерти

Женщина ушла из жизни из-за тяжелой болезни.

В семье британского актера, звезды сериала "Шерлок" Бенедикта Камбербэтча случилось горе.

Умерла сестра знаменитости Трейси Пикок. Женщина ушла из жизни в 62 года после семилетней борьбы с раком. Бенедикт признался, что он опустошен потерей родного человека, которого он ласково называл "Треки".

"Она умерла от рака, она боролась семь лет. Она не имела ничего общего с этим миром. Она была совсем другой. Она была великолепной художницей, но ей пришлось много реставрировать полотно, рамы и столярные изделия. Но по-прежнему она держала руку на пульсе, делала свою работу и делала рождественские и праздничные открытки на всех фестивалях. Она была очень одаренной", – рассказал звезда, передает издание Daily Mail.

Бенедикт Камбербетч / Associated Press

Заметим, Трейси родилась от первого брака матери Камбербэтча Ванды Вентам с Джеймсом Табернаклом. Отец Бенедикта – Тимоти Карлтон. Когда Ванда вышла замуж за Тимоти, Трейси осталась жить с матерью, поэтому росла с будущей звездой.

Старшая сестра актера ухаживала за ним. Не обходилось и без курьезов. В частности, знаменитость рассказывал, как Трейси однажды забыла его на заснеженной крыше, куда отправила маленького братика, чтобы он прекратил безобразничать и "остыл".

"Это было смешно", — поделился актер.

Бенедикт Камбербетч / minutemediacdn.com

В Пикок остался муж и 34-летняя дочь Эмили.

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