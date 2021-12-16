Померла сестра зірки "Шерлока" Бенедикта Камбербетча: причина смерті

Жінка пішла з життя через тяжку хворобу.

У родині британського актора, зірки серіалу "Шерлок" Бенедикта Камбербетча сталося горе.

Померла сестра знаменитості Трейсі Пікок. Жінка пішла з життя у 62 роки після семирічної боротьби з раком. Бенедикт зізнався, що він спустошений втратою рідної людини, яку він ласкаво називав "Трекі".

"Вона померла від раку, вона боролася сім років. Вона не мала нічого спільного із цим світом. Вона була зовсім іншою. Вона була чудовою художницею, але їй довелося багато реставрувати полотно, рами та столярні вироби. Але, як і раніше, вона тримала руку на пульсі, робила свою роботу і робила різдвяні та святкові листівки на всіх фестивалях. Вона була дуже обдарована", – розповів зірка, передає видання Daily Mail.

Бенедикт Камбербетч / Associated Press

Зауважимо, Трейсі народилася від першого шлюбу матері Камбербетча Ванди Вентам з Джеймсом Табернаклом. Батько Бенедикта – Тімоті Карлтон. Коли Ванда вийшла заміж за Тімоті, Трейсі залишилася жити з матір'ю, тому росла з майбутньою зіркою.

Старша сестра актора доглядала його. Не минало і без курйозів. Зокрема, знаменитість розповідав, як Трейсі одного разу забула його на засніженому даху, куди відправила маленького братика, аби він припинив бешкетувати і "охолов".

"Це було кумедно", - поділився актор.

Бенедикт Камбербетч / minutemediacdn.com

У Пікок залишився чоловік та 34-річну донька Емілі.

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