Умерла звезда "Иронии судьбы, или С легким паром" Елена Наумкина

Артистке было 73 года.

Умерла известная советская и российская актриса театра и кино, звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром", Елена Наумкина.

Артистка ушла из жизни 16 декабря. Об этом сообщили на портале "Кино-театр.ру". Причина смерти пока неизвестна.

Известной артистке было 73 года.

Елена Наумкина в фильме "Сумка инкассатора" / www.kino-teatr.ru

Напомним, Елена Наумкина родилась 24 мая 1948 года. Она окончила театральное училище, а в 1971 году начала играть в театре.

В кино Елена Наумкина дебютировала в 1969 году. Она сыграла главную роль в фильме "Рудольфио". Также актриса стала популярной благодаря таким картинам, как "Сумка инкассатора", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Возвращение Будулая", "Дом у Кольцевой дороги", "Ожидание".

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