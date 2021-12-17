Рада повысила размер своих именных стипендий для студентов

Постановление вступает в силу дня принятия и применяется с 1 января 2022 года.

Верховная Рада Украины 17 декабря повысила размер своих именных стипендий для студентов.

За Постановление о внесении изменений в свое постановление "Об установлении именных стипендий Верховной Рады Украины студентам вузов" об изменении размера именных стипендий парламента и уточнении отдельных сроков (№6413) проголосовали 318 народных депутатов.

Документом предполагается учредить для соискателей образования из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, а также лиц, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители которых умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести), и из семей, которые получают помощь согласно Закону Украины ”О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям”, 150 социальных стипендий ВР для соискателей профессионального предвысшего и высшего образования.

Устанавливаются следующие размеры стипендий: для студентов учреждений профессионального высшего образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", образовательно-профессиональная степень "профессиональный младший бакалавр", образовательные ступени "младший бакалавр" и "бакалавр" — 3 тыс. 320 гривен в месяц (ранее в соответствующей категории – 2 тыс. 130 грн); для студентов заведений высшего образования, научных учреждений, которые получают образовательные степени "младший бакалавр", "бакалавр" или "магистр" — 4 тыс. 400 гривен в месяц (ранее — 2 тыс. 720 грн).

Кроме того, устанавливается, что соцстипендии ВР назначаются соискателям образования, обучающихся на основании государственного заказа на дневной форме получения образования, ежегодно с 1 сентября на один календарный год распоряжением Кабинета министров Украины по представлению Министерства образования и науки Украины в соответствии с предложениями центральных органов исполнительной власти, принятыми в пределах квот, установленных этим постановлением.

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предложило правительству повысить стипендию всем студентам из оккупированных Россией Крыма и Донбасса вдвое. Речь идет о сумме около 6500 гривен для абитуриентов, которые будут поступать в украинские вузы.