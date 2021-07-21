В Киеве начались съемки романтической комедии "Соседка"

Также создатели ленты рассекретили, кто сыграет главную роль.

В Киеве начались съемки полнометражного художественного фильма "Соседка", производства компании F Films при поддержке Госкино и канала "1+1".

"Соседка" — это романтическая комедия, сценарий которой написала писательница и музыкант Ирэна Карпа.

"Я сама обожаю комедии с шалостями и хорошим концом, — говорит автор сценария. — А в этом фильме мы катком проедемся по стереотипам об отношениях между мужчиной и женщиной и семейных ценностях".

Это комедийная история о яром холостяке-ловеласе Петре, который на вечеринке с друзьями заключает пари, что сможет прожить под одной крышей с женщиной в течение месяца. Но его "соседка" по квартире, оказывается, "с прицепом". Как мачо будет выживать на одной территории с разведенной учительницей музыки и двумя детьми — можно будет вскоре увидеть в кино.

Режиссером проекта стала Наталья Пасеницкая. В главной роли снимается актер Артемий Егоров, кто из звезд станет его партнершей в фильме — продюсеры сейчас не разглашают.

Первые съемочные изменения кинопроекта пришлись на масштабные колоритные luxury локации — пляжный комплекс Osocor, гольф-клуб GolfStream, казино Shangri La в отеле Fairmont.

"Мы хотим снять остроумный и зрелищный ром-ком, очень верим в этот жанр и его потенциал для широкого проката, — говорит шоуранер и соучредитель компании F Films Олеся Ногина. — После карантинов и локдаунов зрители хотят свежих и качественных зрелищ. Надеемся, что наша романтическая лента развлечет украинцев в эти нелегкие времена".

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