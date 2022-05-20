В семье Алана Бадоева случилось горе

Украинский режиссер и клипмейкер сообщил поклонникам о случившемся в его семье горе.

Бадоев поделился, что из жизни ушла его мама Антонина Ивановна Бадоева. О тяжелой потере режиссер сообщил на своей странице в Instagram.

Он разместил кадры, на которых запечатлен вместе с мамой и отметил, что вместе с ней "ушло детство".

"Я очень люблю тебя, мамочка. Ты подарила столько счастья и тепла. Я верю, что твоя энергия уже в полете и вскоре ты получишь новую возможность быть частью живого. Прошу оберегай нас и приходи в трудные минуты хоть дождем, хоть цветком, что распустился под снегом. Я буду помнить тебя всегда и очень постараюсь не подвести, ты в каждой моей клеточке, с тобой навсегда уходит детство. Спасибо тебе за эту жизнь", — написал Бадоев.

Мама Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

Он поделился, что его мама была очень сильной и смелой женщиной, красивой и преданной.

"Твой нежный голос сейчас звучит у меня в голове. Как ты будила в школу. Как звала есть из окна седьмого этажа, пытаясь с улицы заманить домой. Как успокаивала в минуты моей слабости. Я помню все твои песни, под которые засыпал на руках", — рассказал Бадоев.

Родители Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

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