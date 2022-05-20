У родині Алана Бадоєва сталося горе

Український режисер та кліпмейкер повідомив шанувальникам про горе, яке сталося у його родині.

Бадоєв поділився, що з життя пішла його мама Антоніна Іванівна Бадоєва. Про важку втрату режисер повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Він розмістив кадри, на яких зображений разом з мамою і зазначив, що разом з нею "пішло дитинство".

"Я дуже люблю тебе, мамочко. Ти подарувала стільки щастя та тепла. Я вірю, що твоя енергія вже в польоті і незабаром ти здобудеш нову можливість бути частиною живого. Прошу оберігай нас і приходь у важкі хвилини хоч дощем, хоч квіткою, що розпустилася під снігом. Я пам'ятатиму тебе завжди і дуже постараюся не підвести, ти в кожній моїй клітинці, з тобою назавжди йде дитинство. Дякую тобі за це життя", - написав Бадоєв.

Мама Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

Він поділився, що його мама була дуже сильною та сміливою жінкою, вродливою та відданою:

"Твій ніжний голос зараз звучить у мене в голові. Як ти будила до школи. Як кликала їсти з вікна сьомого поверху, намагаючись з вулиці заманити додому. Як заспокоювала у хвилини моєї слабкості. Я пам'ятаю всі твої пісні, під які засинав на руках", - розповів Бадоєв.

Батьки Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

Читайте також: