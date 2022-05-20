Ірина Білик розповіла, як її підставив ексчоловік: "Це ганьба"

Українська співачка Ірина Білик розповіла, як її зганьбив колишній чоловік, російський артист та фотограф Аслан Ахмадов.

Виконавиця поділилася, що з вторгненням РФ до України Ахмадов не підтримував війну і навіть виїхав з Росії до батьків у Баку, Азербайджан. Однак днями артист оголосив, що повертається до Росії та анонсував концерт у Москві з піснями Анни Герман:

"Ключове слово у цьому всьому – що це "колишній чоловік". Я з ним розійшлася півроку тому і це багато про що говорить. У нас вже були різні погляди на життя. Коли почалася війна, він дуже мене підтримав і переживав за сина, за те, як ми почуваємося", - розповіла Білик у програмі "Ранок з Україною".

Ірина Білик та Аслан Ахмадов / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик з сином / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Білик поділилася, що після розлучення майже не стежила за життям колишнього і про його намір дати концерт у Москві дізналася зі ЗМІ:

"Там може 20 осіб прийде. Але нащо це було робити? Гроші цей концерт не принесе, якісь пісні Анни Герман, які в цей час майже ніхто не слухає. Він просто таку тінь кинув на мене. У нас спільна дитина. Ви розумієте, що сину потрібен і батько, і мати. Але це ганьба. Для нього просто ганьба. Він нічого мені не сказав, не попередив. Я б йому сказала: "Не треба цього робити. Позич у когось ці кошти, але не роби таку тінь на мене і на нашу сім'ю з маленьким сином", - прокоментувала співачка.

Аслан Ахмадов та Ірина Білик / Фото: instagram.com/aslanahmadov

Вона додала, що її життя, як і багатьох українців, кардинально змінилося з початком війни:

"Немає вже життя такого, як було. Він це знає. У мене немає роботи і невідомо, коли вона буде. А він так ще бере і мене підставляє. У нього тато помирає. Не знаю, може йому потрібні були кошти. Але то не такі великі кошти, можна було їх просто у друга позичити на якийсь час", - розповіла Ірина Білик.

Читайте також: