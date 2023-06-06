В семье Наталки Денисенко случилось горе

Украинская актриса Наталка Денисенко сообщила о горе, которое случилось в ее семье.

Ушел из жизни отец мужа артистки, актера Андрея Фединчика, — Григорий Афанасьевич Фединчик. Наталка рассказала, что о тяжелом состоянии здоровья свекра они узнали после Пасхи.

"Умер мой свекор Григорий Афанасьевич Фединчик. Это огромная потеря для нашей семьи! Когда я говорила, что сейчас тяжелый период, то я имела именно это в виду, потому что после Пасхи мы получили самые неутешительные новости… очень сложно жить, знать и ждать, что твой родной человек умирает. Еще тяжело моему мужу и его семье…Мои соболезнования! Царство небесное нашему папе", — написала актриса.

Свекор Наталки Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка поделилась, что свекор всегда поддерживал ее, и он был для нее родным человеком, которого ей будет не хватит.

"Хочу, чтобы он остался в памяти, таким как на фото, потому что он таким и был… Это был такой светлый, веселый и положительный человек! Человек, который меня поддерживал и утешал, мужчина которого будет очень не хватать! Огромная потеря для нас… Мы будем очень скучать! Почивай с миром", — написала актриса.

Свекор Наталки Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, о тяжелой болезни свекра Наталки стало известно в начале мая. Однако Денисенко не вдавалась в детали и не рассказывала, что случилось.

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