В семье Николь Кидман случилось горе: "Мое сердце разбито"

В семье голливудской актрисы Николь Кидман случилось горе.

У артистки умерла мама — Жанель Энн Кидман. Как пишет издание People, знаменитость об этом узнала, когда находилась на острове Лидо, Италия. Кидман туда прибыла на Венецианский кинофестиваль, где должна была забрать награду за лучшую женскую роль в фильме "Плохая девчонка". Однако актриса узнала о внезапной смерти мамы, поэтому должна была срочно возвращаться в США. Награду Кидман забрала режиссер фильма Галина Рейн.

"Я шокирована и должна ехать к своей семье, но эта награда — для нее (для мамы – прим. ред.). Она сформировала меня, направляла меня и сделала меня. Я очень благодарна за то, что могу произнести ее имя перед всеми вами. Столкновение жизни и искусства разрывает сердце, и мое сердце разбито", — объявила актриса.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Больше подробностей Николь Кидман рассказывать не стала. Звезда Голливуда попросила дать ей время и с уважением отнестись к личной жизни.

Напомним, недавно в семье украинской певицы Натальи Валевской случилось горе. У артистки умер близкий человек.

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