У родині Ніколь Кідман сталося горе: "Моє серце розбите"

У родині голлівудської акторки Ніколь Кідман сталося горе.

В артистки померла мама - Жанель Енн Кідман. Як пише видання People, знаменитість про це дізналася, коли перебувала на острові Лідо, Італія. Кідман туди прибула на Венеційський кінофестиваль, де мала забрати нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Дівчинка". Однак акторка дізналася про раптову смерть мами, тож мусила терміново повертатися до США. Нагороду Кідман забрала режисерка фільму Галина Рейн.

"Я шокована і маю їхати до своєї родини, але ця нагорода - для неї (для мами – прим. ред.). Вона сформувала мене, спрямовувала мене та зробила мене. Я дуже вдячна за те, що можу вимовити її ім'я перед усіма вами. Зіткнення життя та мистецтва розриває серце, і моє серце розбите", - оголосила акторка.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Більше подробиць Ніколь Кідман розповідати не стала. Зірка Голлівуду попросила дати їй час і з повагою поставитися до приватного життя.

Нагадаємо, нещодавно у родині української співачки Наталії Валевської сталося горе. В артистки померла близька людина.

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