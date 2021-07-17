В США умер "принц-клоун хип-хопа" Биз Марки

Последние десять лет рэпер боролся с диабетом второго типа.

Американский рэпер, диджей и продюсер Марсель Холл, известный как Биз Марки, чей хит "Just a Friend" поднялся в чарты в 1989 году, умер в возрасте 57 лет.

Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил журнал Rolling Stone.

Отмечается, что в последние мгновения жизни исполнителя рядом с ним была жена. Причина смерти не разглашается, однако известно, что последние десять лет рэпер боролся с диабетом второго типа.

В апреле 2020 года он был госпитализирован из-за осложнений, связанных с заболеванием, а позже в том же году Биз Марки перенес инсульт после того, как впал в диабетическую кому. Хотя звезда реабилитировался, его состояние продолжало ухудшаться.

Уроженец Нью-Йорка, также известный по трекам "Pickin 'Boogers" и "Chinese Food", добыл славу и получил прозвище "Принц-клоун хип-хопа" благодаря уникальному сочетанию юмора и хип-хопа.

"Биз Марки перевернул хип-хоп с ног на голову и донес нью-йоркское чувство юмора до публики со всего мира", — написал мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в своем микроблоге в Twitter.

В апреле популярный американский рэпер и актер Эрл Симмонс, более известный как DMX, умер после передозировки наркотиками.

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