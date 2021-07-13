Влад Яма показал, как в Греции 39-летие отпраздновал

Танцовщик отправился в теплые края вместе со своей семьей.

Украинский хореограф, судья проекта "Танці з зірками", ведущий шоу "Твой День" Влад Яма 10 июля отпраздновал день рождения.

Ему исполнилось 39 лет. По этому случаю танцовщик устроил себе небольшой отпуск и с женой Лилианой и сыном Леоном поехал в теплые края. Сейчас семья наслаждается теплыми солнечными днями и морем в Греции.

instagram.com/vladyama_official

О своем досуге Влад рассказал в Instagram.

"Впервые мы побывали здесь 9 лет назад. За это время успели жениться, открыть для себя Америку и стать родителями. И снова вернулись туда, где вместе с родителями мечтали об их будущем внуке. Бывают же места с особой энергетикой, и это как раз одно из них", — поделился именинник.

instagram.com/vladyama_official

instagram.com/vladyama_official

instagram.com/vladyama_official

instagram.com/vladyama_official

Хореограф также поблагодарил за поздравления, которых было очень много.

Напомним, несколько месяцев назад Влад Яма откровенно рассказал, из-за чего в свое время расходился с женой Лилианой. Влюбленные вспомнили кризис в отношениях.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку