Владимир Остапчук показал жену без макияжа в забавном видео

Кристина попыталась повторить за избранником рэп на английском языке.

Украинский шоумен Владимир Остапчук порадовал поклонников новым забавным видео со своей женой, нотариусом Кристиной.

Роликом ведущий поделился на странице в Instagram. В нем и Кристина, и Владимир предстают в домашней одежде. Владимир и Кристина устроили рэп-баттл.

В видео Остапчук довольно быстро читает американский рэп, после этого Кристина пытается повторить, правда сокращает текст вдвое. "Жена повторяет мой рэп. Я в шоке", — подписал видео Остапчук.

Импровизация жены шоумена очень насмешила подписчиков страницы Владимира: "подняли настроение утром", "просто Джей Зи и Бейонсе", "класс, сразу настроение лучше!", "это очень смешно".

Читайте также: