Внучка Софии Ротару в мини-платье показала нежные поцелуи со старшим бойфрендом

Пара посетила свадьбу друзей.
Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, которая на днях отпраздновала годовщину отношений с любимым, продолжает наслаждаться отдыхом в Италии.
А на днях Соня и ее избранник, IT-предприниматель и вице-президент по маркетингу Денис Жаданов побывали на свадьбе друзей. Об этом девушка рассказала в Instagram. На праздник Евдокименко нарядилась в красивое, ярко-желтое платье выше колена. Талию модель подчеркнула черным атласным поясом.
Возлюбленный Софии одел белые брюки и рубашку нежно-голубого цвета из натуральных тканей.
Влюбленная Евдокименко также поделилась романтическим кадром, на котором Денис нежно ее целует и обнимает. Фаны равнодушными к этому снимку не остались:
- Радости, счастья, любви тебе Сонечка!
- Какая вы, Соня, уже взрослая стала! С годами все красивее и красивее становитесь!
- Будь счастлива Соня
Напомним, месяц назад внучка Софии Ротару отпраздновала юбилей со старшим на 13 лет бойфрендом в США. Соне Евдокименко исполнилось 20 лет.