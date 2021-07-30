Внучка Софии Ротару в мини-платье показала нежные поцелуи со старшим бойфрендом

Пара посетила свадьбу друзей.

Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, которая на днях отпраздновала годовщину отношений с любимым, продолжает наслаждаться отдыхом в Италии.

А на днях Соня и ее избранник, IT-предприниматель и вице-президент по маркетингу Денис Жаданов побывали на свадьбе друзей. Об этом девушка рассказала в Instagram. На праздник Евдокименко нарядилась в красивое, ярко-желтое платье выше колена. Талию модель подчеркнула черным атласным поясом.

instagram.com/iamsofiaeve

Возлюбленный Софии одел белые брюки и рубашку нежно-голубого цвета из натуральных тканей.

Влюбленная Евдокименко также поделилась романтическим кадром, на котором Денис нежно ее целует и обнимает. Фаны равнодушными к этому снимку не остались:

instagram.com/iamsofiaeve

Радости, счастья, любви тебе Сонечка!

Какая вы, Соня, уже взрослая стала! С годами все красивее и красивее становитесь!

Будь счастлива Соня

Напомним, месяц назад внучка Софии Ротару отпраздновала юбилей со старшим на 13 лет бойфрендом в США. Соне Евдокименко исполнилось 20 лет.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку