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YUNA-2024: полный список номинантов музыкальной премии

YUNA-2024: полный список номинантов музыкальной премии

YUNA / Фото: Пресс-служба премии YUNA

В этом году певица KOLA удивила количеством номинаций.

Организаторы Национальной музыкальной премии YUNA-2024 сегодня, 7 марта, огласили полный список номинантов.

Артисты поборются за заветную статуэтку в 9 категориях. В этом году настоящим открытием стала певица KOLA. В частности, у исполнительницы есть все шансы получить премию YUNA, ведь она оказалась в трех номинациях. Более того, в номинации "Лучший дуэт/коллаборация" артистка представлена у 4 из 5 кандидатов на победу.

Отметим, лауреатов будут выбирать в марте путем голосования. Организаторы планируют провести 13-ю торжественную церемонию вручения наград YUNA в оффлайн-формате. Впрочем, будет ли это возможно, будет зависеть от ситуации в стране.

Номинанты YUNA-2024:

"Лучший альбом"

  • CHEEV — Noir
  • Джамала — QIRIM
  • Макс Барских – "Зорепад"
  • Артем Пивоваров – "Твої вірші, мої ноти (part 1)"
  • Ziferblat – "Перетворення"
Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band
Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

"Лучший исполнитель"

  • Макс Барских
  • SHUMEI
  • YAKTAK
  • Артем Пивоваров
Артем Пивоваров / © пресс-служба канала
Артем Пивоваров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Лучший дуэт/коллаборация"

  • KOLA & ADAM – "Зорепади"
  • MamaRika & KOLA – "Люди"
  • SHUMEI & Злата Огневич – "Буревіями"
  • YAKTAK & KOLA – "Порічка"
  • "Океан Эльзы" & KOLA – "Коли ми двоє"

"Лучшая исполнительница"

  • Надя Дорофеева
  • Jerry Heil
  • Klavdia Petrivna
  • KOLA
  • Злата Огневич
Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Лучший видеоклип"

  • Владимир Дантес – "Чуєш"
  • Макс Барских – Rich
  • SHUMEI & Злата Огневич – "Буревіями"
  • "Антитела" – "Фортеця Бахмут"

"Лучшая поп-группа"

  • KADNAY
  • Kalush Orchestra
  • KAZKA
  • Latexfauna
  • TVORCHI
TVORCHI / ©
TVORCHI

"Открытие года"

  • ADAM
  • ENLEO
  • Kalush Orchestra
  • Максим Бородин
  • Ziferblat
Максим Бородин / © https://www.instagram.com/7borodin7
Максим Бородин / Фото: https://www.instagram.com/7borodin7

"Лучшая рок-группа"

  • KOZAK SYSTEM
  • The Hardkiss
  • "Антитела"
  • "Без Обмежень"
  • "Жадан і Собаки"
"Жадан і Собаки" / Фото: facebook.com/ZhadanDogs/

"Лучшая песня":

  • Klavdia Petrivna – "Знайди мене"
  • SHUMEI & Злата Огневич – "Буревіями"
  • YAKTAK & KOLA – "Порічка"
  • "Антитела" – "Фортеця Бахмут"
  • Артем Пивоваров – "Маніфест"

Следует отметить, что в список номинантов попали музыканты и их музыкальные работы, которые вышли в период с 1 января по 31 декабря 2023 года.

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