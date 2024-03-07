YUNA-2024: полный список номинантов музыкальной премии

Организаторы Национальной музыкальной премии YUNA-2024 сегодня, 7 марта, огласили полный список номинантов.

Артисты поборются за заветную статуэтку в 9 категориях. В этом году настоящим открытием стала певица KOLA. В частности, у исполнительницы есть все шансы получить премию YUNA, ведь она оказалась в трех номинациях. Более того, в номинации "Лучший дуэт/коллаборация" артистка представлена у 4 из 5 кандидатов на победу.

Отметим, лауреатов будут выбирать в марте путем голосования. Организаторы планируют провести 13-ю торжественную церемонию вручения наград YUNA в оффлайн-формате. Впрочем, будет ли это возможно, будет зависеть от ситуации в стране.

Номинанты YUNA-2024:

"Лучший альбом"

CHEEV — Noir

Джамала — QIRIM

Макс Барских – "Зорепад"

Артем Пивоваров – "Твої вірші, мої ноти (part 1)"

Ziferblat – "Перетворення"

Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

"Лучший исполнитель"

Макс Барских

SHUMEI

YAKTAK

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Лучший дуэт/коллаборация"

KOLA & ADAM – "Зорепади"

MamaRika & KOLA – "Люди"

SHUMEI & Злата Огневич – "Буревіями"

YAKTAK & KOLA – "Порічка"

"Океан Эльзы" & KOLA – "Коли ми двоє"

"Лучшая исполнительница"

Надя Дорофеева

Jerry Heil

Klavdia Petrivna

KOLA

Злата Огневич

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Лучший видеоклип"

Владимир Дантес – "Чуєш"

Макс Барских – Rich

SHUMEI & Злата Огневич – "Буревіями"

"Антитела" – "Фортеця Бахмут"

"Лучшая поп-группа"

KADNAY

Kalush Orchestra

KAZKA

Latexfauna

TVORCHI

TVORCHI

"Открытие года"

ADAM

ENLEO

Kalush Orchestra

Максим Бородин

Ziferblat

Максим Бородин / Фото: https://www.instagram.com/7borodin7

"Лучшая рок-группа"

KOZAK SYSTEM

The Hardkiss

"Антитела"

"Без Обмежень"

"Жадан і Собаки"

"Жадан і Собаки" / Фото: facebook.com/ZhadanDogs/

"Лучшая песня":

Klavdia Petrivna – "Знайди мене"

SHUMEI & Злата Огневич – "Буревіями"

YAKTAK & KOLA – "Порічка"

"Антитела" – "Фортеця Бахмут"

Артем Пивоваров – "Маніфест"

Следует отметить, что в список номинантов попали музыканты и их музыкальные работы, которые вышли в период с 1 января по 31 декабря 2023 года.

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