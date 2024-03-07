YUNA-2024: полный список номинантов музыкальной премии

В этом году певица KOLA удивила количеством номинаций.
Организаторы Национальной музыкальной премии YUNA-2024 сегодня, 7 марта, огласили полный список номинантов.
Артисты поборются за заветную статуэтку в 9 категориях. В этом году настоящим открытием стала певица KOLA. В частности, у исполнительницы есть все шансы получить премию YUNA, ведь она оказалась в трех номинациях. Более того, в номинации "Лучший дуэт/коллаборация" артистка представлена у 4 из 5 кандидатов на победу.
Отметим, лауреатов будут выбирать в марте путем голосования. Организаторы планируют провести 13-ю торжественную церемонию вручения наград YUNA в оффлайн-формате. Впрочем, будет ли это возможно, будет зависеть от ситуации в стране.
Номинанты YUNA-2024:
"Лучший альбом"
- CHEEV — Noir
- Джамала — QIRIM
- Макс Барских – "Зорепад"
- Артем Пивоваров – "Твої вірші, мої ноти (part 1)"
- Ziferblat – "Перетворення"
"Лучший исполнитель"
- Макс Барских
- SHUMEI
- YAKTAK
- Артем Пивоваров
"Лучший дуэт/коллаборация"
- KOLA & ADAM – "Зорепади"
- MamaRika & KOLA – "Люди"
- SHUMEI & Злата Огневич – "Буревіями"
- YAKTAK & KOLA – "Порічка"
- "Океан Эльзы" & KOLA – "Коли ми двоє"
"Лучшая исполнительница"
- Надя Дорофеева
- Jerry Heil
- Klavdia Petrivna
- KOLA
- Злата Огневич
"Лучший видеоклип"
- Владимир Дантес – "Чуєш"
- Макс Барских – Rich
- SHUMEI & Злата Огневич – "Буревіями"
- "Антитела" – "Фортеця Бахмут"
"Лучшая поп-группа"
- KADNAY
- Kalush Orchestra
- KAZKA
- Latexfauna
- TVORCHI
"Открытие года"
- ADAM
- ENLEO
- Kalush Orchestra
- Максим Бородин
- Ziferblat
"Лучшая рок-группа"
- KOZAK SYSTEM
- The Hardkiss
- "Антитела"
- "Без Обмежень"
- "Жадан і Собаки"
"Лучшая песня":
- Klavdia Petrivna – "Знайди мене"
- SHUMEI & Злата Огневич – "Буревіями"
- YAKTAK & KOLA – "Порічка"
- "Антитела" – "Фортеця Бахмут"
- Артем Пивоваров – "Маніфест"
Следует отметить, что в список номинантов попали музыканты и их музыкальные работы, которые вышли в период с 1 января по 31 декабря 2023 года.
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