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Загорелая Ирина Федишин показала свои формы в купальнике

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Загорелая Ирина Федишин показала свои формы в купальнике

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Звезда поделилась снимками с отдыха.

Украинская певица Ирина Федишин наконец-то осуществила свою мечту и улетела отдыхать на Мальдивы.

Но отпуск уже закончился, и Ирина вернулась в Киев. А вот пляжных снимков у певицы осталось немало, и она охотно ими делится в своем Instagram.

Знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых позирует в ярком купальнике, солнцезащитных очках и с растрепанным пучком на голове на фоне Индийского океана.

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

К слову, Ирина выбирала такие позы, которые удачно продемонстрировали ее стройную фигуру. У певицы подтянутое тело. Кроме того, исполнительница на Мальдивах изрядно загорела на солнце, а это придало ей еще больше привлекательности.

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

"А мы уже счастливо прилетели в Украину! Но снимки с отдыха еще немного остались", — поделилась с фанатами исполнительница.

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