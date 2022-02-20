Засмагла Ірина Федишин показала свої форми у купальнику

Зірка поділилася знімками з відпочинку.

Українська співачка Ірина Федишин нарешті здійснила свою мрію та полетіла відпочивати на Мальдіви.

Та відпустка вже закінчилася, та Ірина повернулася до Києва. А от пляжних знімків у співачки залишилося чимало, і вона залюбки ними ділиться у своєму Instagram.

Так, знаменитість опублікувала серію світлин, на яких позує у яскравому купальнику, сонцезахисних окулярах та з розкуйовдженим пучком на голові на тлі Індійського океану.

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

До слова, Ірина обирала такі пози, які вдало продемонстрували її струнку фігуру. У співачки підтягнуте тіло. Окрім того, виконавиця на Мальдівах неабияк засмагла на сонці, а це додало їй ще більшої привабливості.

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

"А ми вже щасливо прилетіли до України! Але знімки з відпочинку ще трохи залишилися", - поділилася з фанами виконавиця.

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