Заплаканная Адель без макияжа испугала печальным видео

Артистка сообщила фанам досадную новость.

Британская поп-звезда Адель расстроила поклонников своим новым постом в Instagram.

Артистка разместила видео, на котором предстала вся заплаканная и без макияжа. В ролике исполнительница сообщила поклонникам, что была вынуждена перенести свой новый тур Weekends with Adele, который должен был стартовать 21 января в Лас-Вегасе.

"Мне очень жаль, но мое шоу не готово. Мы перепробовали абсолютно все, что могли, чтобы собрать его вовремя, и чтобы оно было достаточно хорошим для вас, но мы были полностью уничтожены задержками с доставкой и коронавирусом", — сказала заплаканная артистка в видео.

Также Адель сообщила, что половина ее команды подхватила вирус, поэтому они были вынуждены временно приостановить подготовку к туру.

"Половина моей команды с "ковидом" до сих пор болеет, и пока невозможно закончить шоу. Я опустошена. Извините, что вот так, в последнюю минуту. Мы не спали больше 30 часов, пытаясь понять это, и у нас не хватило времени. Я так расстроена, мне очень стыдно, и мне очень жаль всех, кто приехал, чтобы попасть ко мне. Мне очень очень жаль", — сказала Адель.

Также исполнительница отметила, что все даты ее шоу будут перенесены и обещала в скором времени обнародовать дополнительную информацию.

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