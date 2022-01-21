Заплакана Адель без макіяжу налякала сумним відео

Артистка повідомила фанам прикру новину.

Британська поп-зірка Адель засмутила шанувальників своїм новим постом у Instagram.

Артистка розмістила відео, на якому постала вся заплакана і без макіяжу. У ролику виконавиця повідомила прихильникам, що була змушена перенести свій новий тур Weekends with Adele, який мав стартувати 21 січня у Лас-Вегасі.

"Мені дуже шкода, але моє шоу не готове. Ми перепробували абсолютно все, що могли, щоб зібрати його вчасно, і щоб воно було досить гарним для вас, але ми були повністю знищені затримками з доставкою та коронавірусом", - сказала заплакана артистка у відео.

Також Адель повідомила, що половина її команди підхопила вірус, тож вони були змушені тимчасово призупинити підготовку до туру:

"Половина моєї команди з "ковідом" і досі хворіє, і поки що неможливо закінчити шоу. Я спустошена. Вибачте, що ось так, в останню хвилину. Ми не спали більше 30 годин, намагаючись зрозуміти це, і у нас не вистачило часу. Я так засмучена, мені дуже соромно, і мені дуже шкода всіх, хто приїхав, щоб потрапити до мене. Мені дуже дуже шкода", - сказала у відео Адель.

Також виконавиця зазначила, що усі дати її шоу будуть перенесені і обіцяла незабаром оприлюднити додаткову інформацію.

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