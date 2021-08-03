Жена Анатолича за 2 недели вернула дородовой вес и показала фигуру в белье

Жена Анатолича за 2 недели вернула дородовой вес и показала фигуру в белье

В июле Юла родила третьего ребенка.

Жена украинского шоумена Анатолия Анатолича, PR-менеджер Юлия Бойко, известная как Юла, в июле родила третьего ребенка.

Бизнесвумен довольно быстро восстанавливает форму, о чем поделилась в своих Instagram-stories. Так, любимая ведущего рассказала, что всего за 2 недели вернула дородовой вес и показала фигуру в белье.

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instagram.com/yulattt

Теперь трижды мама планирует заниматься спортом, чтобы подкачать мышцы.

"Смотрите, как я похудела. Я уже вернулась полностью к весу перед беременностью. Конечно, теперь все это нужно "закачать", — прокомментировала свой внешний вид Юла.

Напомним, не так давно Светлана Лобода прилетела в Киев на вечеринку по случаю рождения сына Анатолича. Артистка показала фото с крошечным Нилом.

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