Жена Дмитрия Комарова с синими бровями в мини-платье посветила стройными ножками

Александра приняла участие в показе Ukrainian Fashion Week.

Жена ведущего "Мира наизнанку" Дмитрия Комарова, ведущая и модель Александра Кучеренко приняла участие в главном модном событии года Ukrainian Fashion Week.

Об этом знаменитость рассказала в сторис своей страницы в Instagram. По словам Кучеренко, она дефилировала по подиуму в наряде от дизайнера Юлии Кросс.

Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko

Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko

На фото, которыми поделилась Александра, она предстает в мини-платье-пиджаке на запах черного цвета. Наряд модели прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги.

"Fashion равно синие брови. Вспоминаю юность – закрываю показ на юбилейном Ukrainian Fashion Week", — коротко подписала кадры в образе Александра.

Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko

В свою очередь, поклонники не удержались от комплиментов в адрес Кучеренко: "какая же вы красивая и талантлива", "как же повезло Дмитрию", "фигура – просто безумная зависть".

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