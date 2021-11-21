Жена лидера Pianoбой Шурова подарила ему рояль, который стоит как квартира

Музыкант нашел музыкальный инструмент своей мечты.

Лидер группы Pianoбой Дмитрий Шуров 31 октября отпраздновал 40-летний юбилей.

В программе "Светская жизнь" музыкант откровенно признался, какой драгоценный подарок ему сделала жена ко дню рождения. По словам Шурова, любимая презентовала ему ценный рояль 1925 года, о котором он давно мечтал.

"Подарок в этом году особенный и очень дорогой, поэтому он мне будет на 20 лет вперед. Дело в том, что я нашел рояль своей мечты – 1925 года и стоит как небольшая квартира, к сожалению. Нет, уже не небольшая, уже большая. Поэтому моя жена хотела подарить мне рояль на 40 лет, потому что у меня никогда не было. У меня маленькое пианино Петров Миньон и большие мечты", — поделился Шуров.

Какой необычный подарок получил Дмитрий Шуров в День рождения

Также звездный отец рассказал, где учится его 18-летний сын Лев. Дмитрий признался, что они с женой хотели, чтобы парень учился в иностранном вузе. Однако произошло иначе:

"Мы очень хотели, чтобы он выбрал заграничный вуз и работали над этим несколько лет, но совершенно внезапно он очень круто составил ВНО. По этому ВНО его взяли на бюджет Киевского национального университета Шевченко, философский факультет", — похвастался Шуров.

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