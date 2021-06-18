Жена Виктора Павлика тайком выписалась из роддома

Екатерина призналась, что сейчас хочет покоя.
Жена певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова, которая на днях поделилась впечатлениями от родов, уже дома.
В сторис своей страницы в Instagram Екатерина сообщила, что уже выписалась из роддома и сделала это тайком от посторонних глаз.
"Специально не говорила о выписке, так как не хотела, чтобы журналисты приехали. Знаю, многие спрашивали. Поэтому очень старалась не афишировать это. И слава богу, никого не было. Мы дома", — сообщила Екатерина.
Кроме того Репяхова показала свой красивый лук, в котором выписывалась из роддома.
Также молодая мама показала, что Виктор Франкович на выписку презентовал ей красивый букет роз. Кроме того, после приезда домой Екатерину и маленького Мишку ждал подарок в виде красиво украшенной детской комнаты.
Напомним, что на днях жена Виктора Павлика показала, что он ей подарил за сына. Виктор Франкович сделал очень милый подарок.