Дружина Віктора Павліка потайки виписалася з пологового

Катерина зізналася, що зараз хоче спокою.

Дружина співака Віктора Павліка, його концертна директорка Катерина Реп'яхова, яка днями поділилася враженнями від пологів, вже вдома.

У сторіс своєї сторінки в Instagram Катерина повідомила, що вже виписалася з пологового і зробила це потайки від зайвих очей.

instagram.com/repyahovakate

"Спеціально не говорила про виписку, тому що не хотіла, щоб журналісти приїхали. Знаю, багато хто запитував. Тому максимально намагалася не афішувати це. І Слава богу, що нікого не було. Ми вдома", - повідомила Катерина.

Окрім того Реп'яхова показала свій гарний лук, у якому виписувалася з пологового.

instagram.com/repyahovakate

Також молода мама показала, що Віктор Франкович на виписку презентував їй гарний букет троянд. Окрім того, після приїзду додому на Катерину та маленького Михасика чекав подарунок у вигляді гарно прикрашеної дитячої кімнати.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що днями дружина Віктора Павліка показала, що він їй подарував за сина. Віктор Франкович зробив дуже милий подарунок.

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