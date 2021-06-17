Жена Виктора Павлика поделилась впечатлениями от родов: "Была не готова"

Екатерина рассказала, что делала эпидуральную анестезию.

Жена певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова, которая рассказала об обострении старой болезни, поделилась впечатлениями от родов.

Екатерина призналась, что рожала с эпидуральной анестезией.

instagram.com/viktorpavlik

"Я почему-то думала, все говорили: "Та, если с эпидуралкой, то ничего страшного". Я думала, что переждать надо только то, что происходит до эпидуралки, но я не знала, что все, что до эпидуралки, это вообще ничего. Да, схватки сильные, болезненные, сто процентов. Но с потугами это не сравнить и я лично не знала, что потуги и вообще рождение ребенка происходят уже без эпидуралки. Ты все чувствуешь. Я этого не знала и была к этому не готова и когда прекратила действовать эпидуралка, мне врач сказала: "Все, что происходило до эпидуралки — это от тебя не зависело, это все происходило параллельно, а все происходящее сейчас, все исключительно твоя работа и все зависит только от тебя", — поделилась Репяхова.

Молодая мама призналась, что самое страшное для нее были потуги, которые продолжались 30 минут. Рассказала Екатерина и о продолжительности родов. В родильный зал она уехала в 21:30, в 2:40 она уже родила сына Мишку.

instagram.com/repyahovakate

Относительно того, было больно рожать, Екатерина сказала:

"Не хочу пугать девушек, которым еще предстоит рожать, это должна пройти каждая женщина. Да, это не сравнить ни с чем. Я не знаю, как это описать. Эпидуралку ставила и если я с эпидуралка в шоке была, то я не представляю, что без эпидуралки происходит и знать не хочу".

Напомним, ранее жена Виктора Павлика показала, что он ей подарил за сына. Виктор Франкович сделал очень милый подарок.

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