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Жену Владимира Остапчука заподозрили в беременности

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Жену Владимира Остапчука заподозрили в беременности

instagram.com/vova_ostapchuk

Поклонники украинского ведущего и шоумена Владимира Остапчука предполагают, что вскоре он снова станет отцом.

На такие мысли пользователей натолкнул новый пост супруги шоумена, нотариуса Кристины Горняк. В Instagram она разместила несколько кадров в Ужгороде. Там женщина занимается волонтерской деятельностью, а в свободное время показала, как погуляла с мужем по городу.

© instagram.com/kristygor
instagram.com/kristygor

Кристина была одета в длинное объемное платье с леопардовым принтом и джинсовую куртку. Такая одежда не присуща стилю Горняк, поэтому подписчики сразу предположили, что под платьем широкого фасона Кристина пытается скрыть интересное положение:

© instagram.com/kristygor
instagram.com/kristygor
  • Крис – ты беременна? На фото с Владимиром ты выглядишь словно в положении. Это правда?
  • Вас можно поздравить?
  • Кажется, вскоре у кого-то в семье произойдет пополнение

На догадки поклонников Кристина пока не стала реагировать.

© instagram.com/kristygor
instagram.com/kristygor

Как известно, до начала полномасштабной войны Кристина и Владимир планировали стать родителями, готовились и проходили необходимые обследования.

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