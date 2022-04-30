Жену Владимира Остапчука заподозрили в беременности

Поклонники украинского ведущего и шоумена Владимира Остапчука предполагают, что вскоре он снова станет отцом.
На такие мысли пользователей натолкнул новый пост супруги шоумена, нотариуса Кристины Горняк. В Instagram она разместила несколько кадров в Ужгороде. Там женщина занимается волонтерской деятельностью, а в свободное время показала, как погуляла с мужем по городу.
Кристина была одета в длинное объемное платье с леопардовым принтом и джинсовую куртку. Такая одежда не присуща стилю Горняк, поэтому подписчики сразу предположили, что под платьем широкого фасона Кристина пытается скрыть интересное положение:
- Крис – ты беременна? На фото с Владимиром ты выглядишь словно в положении. Это правда?
- Вас можно поздравить?
- Кажется, вскоре у кого-то в семье произойдет пополнение
На догадки поклонников Кристина пока не стала реагировать.
Как известно, до начала полномасштабной войны Кристина и Владимир планировали стать родителями, готовились и проходили необходимые обследования.
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