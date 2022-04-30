Дружину Володимира Остапчука запідозрили у вагітності

Шанувальники українського ведучого та шоумена Володимира Остапчука припускають, що невдовзі він знову стане батьком.
На такі думки юзерів наштовхнув новий пост дружини шоумена, нотаріусині Христини Горняк. В Instagram вона розмістила декілька кадрів, зроблених в Ужгороді. Там жінка займається волонтерською діяльністю, а у вільний час показала, як погуляла з чоловіком містом.
Христина була одягнена у довгу об'ємну сукню з леопардовим принтом та джинсову куртку. Такий одяг не притаманнийстилю Горняк, тож підписники одразу припустили, що під сукнею широкого фасону Христина намагається приховати цікавий стан:
- Кріс – ти вагітна? На фото з Володимиром ти маєш вигляд, немов при надії. Це правда?
- Вас можна привітати?
- Здається, невдовзі у когось в родині станеться поповнення
На здогадки шанувальників Христина поки що не стала реагувати.
Як відомо, до початку повномасштабної війни Христина та Володимир планували стати батьками, готувалися і проходили необхідні обстеження.
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